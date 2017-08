Justitie wil schutter woonwagenkamp Steenbergen voor twee jaar de cel in

STEENBERGEN - Justitie heeft 30 maanden celstraf geëist waarvan zes maanden voorwaardelijk tegen een 44-jarige man uit Steenbergen. Hij wordt ervan verdacht in maart twee medebewoners van zijn woonwagenkamp te hebben neergeschoten. De slachtoffers (29 en 34) raakten bij de schietpartij gewond aan hun voet en scheenbeen.

De verdachte die op het woonwagenkamp aan de Westlandse Langenweg woont, kreeg op 16 maart een kennis aan de deur die ruzie had met de twee mannen. Hij zocht een schuilplek.



Kogelregen

De Steenbergenaar nam het voor de kennis op en liep met een vuurwapen naar buiten. Daar schoot hij de twee medebewoners met meerdere kogels in de ledematen. De slachtoffers werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De politie begon een zoekactie naar de schutter. Het woonwagenkamp werd omsingeld, omdat de verdachte zich mogelijk in een van de huizen op het terrein had verschanst. Een arrestatieteam en mensen van de Dienst Speciale Interventies werden ingezet.



Wapens

De verdachte werd niet meteen gevonden, maar meldde zich later op het politiebureau in Breda. Op het kamp werden wapens in beslag genomen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.



