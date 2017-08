Daniëlle van de Donk tegen maatjes: 'Tijdens wedstrijd niet, dan is het oorlog'

ZEIST - Nederland speelt donderdagavond de halve finale van het EK tegen Engeland. Daniëlle van de Donk komt wat ploeggenoten van Arsenal tegen. Maatjes, maar tijdens de wedstrijd even niet.

"Het zijn wel maatjes, maar op dat moment even niet. Dan is het oorlog", zegt de speelster uit Valkenswaard lachend. Sinds 2015 speelt ze in Engeland, ze kent een groot gedeelte van de selectie. "Ik ken ze allemaal wel redelijk. Tijdens de analyse heb ik toegelicht waar ze goed in zijn en waar ze minder goed in zijn. Dat is prettig. Maar ze weten ook wel een aantal van ons te beschrijven, denk ik."



Engeland zal tegen Nederland waarschijnlijk de lange bal gaan spelen. "Tot nu toe werkt dat redelijk goed. Wij zullen dat zo goed mogelijk proberen tegen te houden."



'Wij zijn favoriet'

Kika van Es verwacht veel lange ballen, typisch Engels voetbal. Oranje kan daar tegenop, Van Es ziet Nederland als favoriet. "Wij zijn natuurlijk het thuisland en hebben thuisvoordeel. Engeland staat hoger op de ranking, dan kun je denken dat het een beter team is. Maar wij ontwikkelen ons goed, er is veel uit te halen voor ons."