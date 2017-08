Straat onvindbaar met navigatie: 'Straks gaat iemand dood omdat de ambulance niet op tijd komt'

BLADEL - Ben ik in de Sportparkstraat of aan het Smidseind in Bladel? De navigatie zegt het Smidseind en het straatnaambordje zegt Sportparkstraat. Het zorgt voor verwarring: post wordt verkeerd bezorgd en ambulances staan bij het verkeerde huis. De bewoners zijn het nu zat.

De verwarring ontstond toen er nieuwbouwhuizen werden gebouwd in het laatste gedeelte van de Sportparkstraat. Deze huizen moesten nog een huisnummer krijgen, maar oplopende cijfers waren niet mogelijk. De huizen staan namelijk vóór Sportparkstraat 1 en dat betekent dat ze negatieve cijfers zouden moeten krijgen en dat kan niet. "En bewoners andere nummers geven, wilden we de bewoners ook niet aandoen. Daarom besloten we dat gedeelte van de Sportparkstraat een andere naam te geven", zegt wethouder Van der Hout.



Ambulances rijden verkeerd

En die naamsverandering zorgt dus voor verwarring. Wie in zijn navigatiesysteem of Google Maps Smidseind invult, komt uit in de Sportparkstraat. En dat leidt tot vervelende situaties. Zo stond er bij iemand een ambulance voor de deur die daar niet moest staan en werd de foto van het huis van iemand in de Sportparkstraat gebruikt bij een politiebericht terwijl de ambulance naar een huis aan het Smidseind was gestuurd. "Ik werd gebeld door kennissen of het wel goed met me ging. Dat is niet fijn'', vertelt een buurtbewoner.



Bewoner Bert van Rooij is er helemaal klaar mee. Zijn post komt telkens op het verkeerde adres terecht, heel storend. "De gemeente zegt dat ze niks kunnen doen maar ik kan het zelf ook niet oplossen." Hij vind dat er snel iets moet veranderen. "Mijn pakketjes zijn nog niet het ergst, maar die ambulances die verkeerd rijden, wél. Straks gaan er nog mensen dood omdat de ambulance niet op tijd komt."



Telefoontje met Google

Bij de gemeente vinden ze de klachten erg vervelend. De fout zit hem waarschijnlijk bij verschillende navigatiebedrijven die hun kaarten niet up to date hebben. Zoals bijvoorbeeld bij Google. "Er zit voor mij als wethouder dan maar één ding op", vertelt Van der Hout. "Ik zal Google eens bellen om ervoor te zorgen dat ze dit aanpassen."