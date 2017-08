Jong PSV verliest van Team VVCS door wereldgoal vanaf eigen helft

EINDHOVEN - Tim Linthorst scoorde donderdagmiddag vanaf eigen helft. De zeer fraaie treffer was de winnende goal voor team VVCS tegen Jong PSV (2-3).

Trainer Dennis Haar had niet de beschikking over de selectie waarmee hij over anderhalve week aftrapt in de Jupiler League. Met spelers als Marcel Ritzmaier, Suently Alberto en Damian van Bruggen zat er nog wel genoeg ervaring in de ploeg.Bij rust stond Jong PSV op 2-2 tegen Team VVCS, een team van werkloze profvoetballers. Philippe Rommens bracht Jong PSV op De Herdgang op 1-0, de uit Den Bosch afkomstige Norichio Nieveld maakte de 1-1. Toevarno Pinas, in het verleden speler van RKC Waalwijk, bracht Team VVCS op een 1-2 voorsprong. Joey Konings, die tot nu toe twee wedstrijden speelde in de Jupiler League, maakte de 2-2.Iets meer dan twintig minuten voor tijd maakte Linthorst de winnende goal, vanaf eigen helft.