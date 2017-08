Breda en Tilburg doen goede zaken met EK: 'Ik houd niet van voetbal maar dit vind ik heel leuk'

BREDA - De oranje leeuwinnen doen het super goed op het EK. Vanavond staan ze in de halve finale tegen Engeland. Die wedstrijd wordt gespeeld in Enschede, één van de speelsteden. Maar ook de Brabantse steden Tilburg en Breda zijn gaststad voor het toernooi. Een grote eer natuurlijk, maar wat heb je daar nou eigenlijk aan?

De binnenstad van Breda kleurt rood wit op donderdagmiddag. De kleuren van zowel Denemarken als Oostenrijk. Ze spelen vanavond de halve finale tegen elkaar in het Rath Verlegh stadion, het NAC stadion. Ze struinen rond, strijken neer om in de zon te lunchen op het terras, drinken een biertje of eten een ijsje. Het is een vrolijk gezicht.

“Het heeft wel iets gezelligs zo al die culturen door elkaar”, zegt een Bredase. “Zo iets internationaals is toch wel bijzonder in onze mooie stad.” Een oudere Bredanaar vertelt; “Ik houd helemaal niet van voetbal, maar dít vind ik wel heel leuk.”





En niet alleen in de binnenstad bruist het. Ook in de Willemstraat bij het station zijn er supporters te vinden. Daar is namelijk de fanzone. Voor een wedstrijd kan er daar alvast een klein feestje gevierd worden. Paul de Beer, wethouder van sport, kijkt er glunderend rond. “Door dit evenement zijn er duizenden bezoekers naar onze stad gekomen. Het is een heel positief prettig sfeertje in de stad.”





Tilburg evenemtenstad

Niet in Breda zijn ze blij, ook in Tilburg was het evenement een succes. Daar werden wedstrijden gespeeld in het Willem ll stadion. Ruim zevenduizend bezoekers bezochten daar de fanzone op het Pieter Vreedeplein, en meer dan 30.000 mensen gingen naar het stadion om wedstrijden te zien. En dat terwijl de Tilburgse kermis ook aan de gang was. “Tilburg heeft zich kunnen laten zien als evenementenstad”, laat de gemeente weten.

De evenementen waren niet alleen goed voor de sfeer in beide steden. Ze deden ook de kassa rinkelen, al zijn er nog geen exacte cijfers. “Het EK heeft een positief effect op de economie”, zegt Paul de Beer. “De retail, hotels, dus de Bredanaar heeft hier veel aan gehad.”

De horeca

En niet te vergeten de horeca natuurlijk. Want hoewel het rood, blauw en wit van verschillende landen regelmatig te zien was op de terrasjes, was er ook binnen genoeg te doen. “Wij hebben binnen op het scherm elke keer de wedstrijden laten zien, dus de mensen die niet in het stadion aan het kijken waren, kwamen hier kijken. We hebben er dus zeker wel iets aan gehad”, zegt Roy Hoogmoet van café De Bruine Pij.



Toch leek de interesse voor dit EK wat langzaam op gang te komen. “Het is niet zoals bij het mannen EK dat gelijk alles oranje gekleurd is”, zegt een lokale ondernemer terwijl-ie een bolletje Schwarzwälder Kirsch ijs op een hoorntje schept. “Dit ijs doet het goed bij Duitse en Oostenrijkse supporters. En als onze vrouwen zondag in de finale spelen, maak ik speciaal oranje ijs met bloedsinasappel.”