NVWA: besmette eieren zijn uit de schappen, 138 bedrijven blijven dicht

DEN HAAG - Veruit de meeste pluimveebedrijven die op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn gesloten, blijven vooralsnog dicht. Onderzoek heeft uitgewezen dat in de eieren van die 138 bedrijven inderdaad de verboden stof fipronil zit.

De NVWA heeft donderdagavond testresultaten gepubliceerd. Op een lijst staan de codes van in totaal 138 bedrijven waar fipronil in de eieren is aangetroffen. Ieder bedrijf heeft een eigen eicode, legde een woordvoerder van de autoriteit uit.



Niet geschikt voor kinderen

De dienst raadt het eten van eieren van één bedrijf nog steeds voor iedereen af. Die eieren hebben de code 2-NL-4015502. Eieren van 58 bedrijven kunnen uit voorzorg beter niet aan kinderen worden voorgeschoteld wat de NVWA betreft.



Begin deze week adviseerde de NVWA om eieren te controleren, tientallen bedrijven werden geblokkeerd. In totaal had de NVWA zo'n 180 bedrijven geblokkeerd. Volgens de NVWA liggen er geen besmette eieren meer in de schappen.



Bedrijven waar aantoonbaar geen fipronil in de eieren zit, mogen weer open. "De stallen van de geblokkeerde bedrijven blijven op slot totdat ze schoon worden verklaard", liet de autoriteit weten.



Controleer de codes op eieren

De complete lijst met codes van eieren die het beste niet gegeten kunnen worden, kun je hier vinden op de website van de NVWA. Deze lijst wordt continu bijgewerkt.