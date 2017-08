Luuk de Jong op de bank bij PSV, Hirving Lozano start in de basis

OSIJEK - PSV begint het belangrijke duel met NK Osijek zonder Luuk de Jong. De spits is door trainer Phillip Cocu gepasseerd. Jurgen Locadia staat in de punt van de aanval, Hirving Lozano neemt de vrijgekomen plaats op de vleugel in.

Ook verdediger Daniel Schwaab en middenvelder Bart Ramselaar zijn hun basisplaats kwijt. Nieuweling Derrick Luckassen maakt zijn officiële debuut voor de Eindhovenaren, hij vormt een centraal duo met Nicolas Isimat-Mirin. Davy Pröpper staat op de plaats van Ramselaar.



PSV moet in Kroatië de 0-1 nederlaag die het in eigen huis leed zien weg te poetsen.