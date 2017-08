Haalt Oranje de finale van het EK? [LIVE]

ENGELAND - Oranje speelt donderdagavond op het EK voor een plaats in de finale. In de Grolsch Veste in Enschede staat het in de halve finale tegenover Engeland. De wedstrijd begint om kwart voor negen.





