Dit hilarische filmpje moet Brabant naar de sportschool krijgen [VIDEO]

BREDA - Het ziet er wel heel bijzonder uit: zingende koorleden, liggend op fitnessapparaten. "Somebody loves me", zingen ze in koor, terwijl hun lijven op en neer schudden. Het is een promovideo van een sportschool. Maar, of dit nou echt reclame is?

In mei opende sportschool Dynamic Studio Breda. Het bijzondere is dat je daar niet bezweet uit komt. Dat gaat je gewoon niet lukken. "Je kunt bij ons sporten zonder je in te spannen", legt ondernemer Fiola van Nunen (50) uit. ''Onze apparaten zijn automatisch. Als je op een bank gaan liggen, laat díe je spieren bewegen. Dus zelf hoef je niets te doen.''

Zingend

Met dit ludieke filmpje wil ze laten zien hoe eenvoudig het is. En dat je niet buiten adem raakt. "Je kunt het zelfs zingend doen", zegt ze. Het Bredase Koor Odyssee speelt de hoofdrol in de video. En eerlijk is eerlijk, ze blijven ondanks alle bewegingen toonvast.