SV Valkenswaard juicht voor Oranje-speelster Danielle van de Donk

VALKENSWAARD - Oranje-speelster Danielle van de Donk begon haar voetbalcarrière bij SV Valkenswaard. Donderdagavond schittert zij in de halve finale tegen Engeland van het EK voetbal voor vrouwen. In de kantine van haar voormalige voetbalclub wordt ze toegejuicht door haar voormalige teamgenoten.

Van de Donk begon als vierjarige haar carrière bij SV Valkenswaard, inmiddels speelt ze bij FC Arsenal in Engeland. En ondertussen dus ook in het Nederlands elftal. In de kantine van de Valkenswaardse club komen oud-leden en inwoners van Valkenswaard bijeen om te kijken naar de wedstrijd.





De halve finale tussen Nederland en Engeland op het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen wordt donderdagavond gespeeld in Enschede.