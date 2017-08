Scooterrijder overleden na fatale botsing met politiewagen

HEUKELOM - Een scooterrijder is donderdagavond overleden na een botsing met een politiewagen. Het ongeluk gebeurde aan de Dijkweg in Heukelom. Volgens ooggetuigen gebeurde het ongeluk tijdens een achtervolging van de politie.

De man op een motorscooter reed frontaal op de politiewagen. Het voertuig vloog na de botsing in brand.



Achtervolging

Volgens buurtbewoners was er sprake van een achtervolging. De motorscooter kwam vanaf de rotonde aan de Heukelomseweg de Dijkweg opgereden.



"Ik stond buiten op de inrit en hoorde sirenes van een politiewagen. Een scooter reed voor hem, met hoge snelheid. Een fractie daarna hoorde ik een knal. Ik zag dat hij frontaal op een andere politiewagen is gebotst, die van een andere kant kwam", vertelt de buurtbewoner aangeslagen.



'We zagen meteen dat het niet goed was'

De andere politiewagen kwam vanuit de Streepstraat in Berkel Enschot. De Dijkweg ligt tussen de mais en het is een klein, smal weggetje. In een flauwe bocht is de scooterrijder frontaal op de andere politiewagen gereden.



"De scooter vloog meteen in brand. We zagen meteen dat het niet goed was. Ze hebben beiden elkaar waarschijnlijk niet gezien", aldus de buurtbewoner.



Een ziekenwagen en een traumahelikopter kwamen tevergeefs ter plaatse. De man is ter plaatse overleden.