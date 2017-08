Einde aan magische reeks in Europa, PSV nu al tien Europese duels zonder zege

OSIJEK - PSV verloor donderdagavond met 1-0 van NK Osijek, de Kroaten waren een week geleden ook al te sterk voor de Eindhovenaren. Door de nederlaag komt er een einde aan een magische reeks van PSV, bovendien was het al het tiende Europese duel op rij zonder zege.

Voor het tweede seizoen op rij wint PSV geen enkel Europees duel. Dit jaar is klaar na twee nederlagen tegen NK Osijek. Vorig seizoen pakte de ploeg van trainer Phillip Cocu twee punten in zes Champions League-wedstrijden.



Naast twee puntendelingen met FK Rostov werd er twee keer verloren van Atlético Madrid en Bayern München. In het seizoen 2015/2016 werd PSV uitgeschakeld in de tweede ronde van de Champions League, na twee gelijke spelen tegen Atlético Madrid.



Het laatste duel in de groepsfase van de Champions League werd winnend afgesloten. Die zege, op 8 december 2015, is de laatste Europese zege van PSV.



Magische reeks

De uitschakeling in de voorronde van de Europa League is ook meteen het einde van een magische reeks. PSV kende een reeks van 43 seizoenen waarin het actief was in een Europees hoofdtoernooi. Alleen FC Barcelona (59 seizoenen) en FC Porto (44) hebben ooit een betere reeks neergezet.