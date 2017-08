Houdoe! Regeringstoestel PH-KBX verlaat het land vanuit Woensdrecht

WOENSDRECHT - Een Fokker 70-vliegtuig dat jarenlang dienst deed als regeringsvliegtuig is donderdag vanuit Vliegbasis Woensdrecht vertrokken naar Australië. Het was de allerlaatste keer dat het vliegtuig te zien was want het is verkocht aan een Australische luchtvaartmaatschappij. Vliegtuigspotters en andere nieuwsgierigen kwamen daarom nog één keer een kijkje nemen om het vliegtuig te zien vertrekken.

Ministers, minister-presidenten en leden van het Koninklijk Huis behoorden in de afgelopen twintig jaar tot de passagiers van het toestel.



Rond het middaguur vertrok het voormalige regeringstoestel PH-KBX vanaf Vliegbasis Woensdrecht met als eindbestemming Australië. Daar wordt het toestel ingezet als VIP-vliegtuig door Alliance Airlines.De Nederlandse staat heeft ter vervanging een Boeing 737 BJJ gekocht, dit toestel wordt in 2019 in gebruik genomen. Het toestel heeft een groter bereik dan de Fokker 70 en ook de CO2-uitstoot is twintig procent lager.De echte liefhebbers konden begin juni al afscheid nemen van de Fokker 70. Toen stond het oranje-witte toestel op Vliegbasis Woensdrecht tentoongesteld. Maar liefst 3.750 geïnteresseerden maakten daarvan gebruik.Omroep Brabant stapte die dag in het toestel en maakte beelden in 360 graden.