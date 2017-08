Jeroen Zoet na 'PSV-onwaardige' uitschakeling: 'Moeten dingen veranderen'

OSIJEK - De uitschakeling in de voorronde van de Europa League is een flinke klap voor PSV. Er moeten dingen veranderen als het aan doelman Jeroen Zoet ligt. Jürgen Locadia wil niet gaan wijzen naar spelers of de trainer, hij wil als team de oplossing vinden.

"Het gaat een seizoen worden met lange weken, geen Europees voetbal. Voor PSV is dat niet goed, voor elk individu is dat ook niet goed", zei Zoet na de uitschakeling. "Het is echt erg, PSV-onwaardig."



Hoe het kan dat Osijek vrijdag in de koker zit voor de loting? "Osijek scoort over twee wedstrijden twee keer en wij nul keer. We hebben het in de eerste wedstrijd weggegeven. Toen hebben we gedacht dat we het op zeventig procent zouden kunnen doen. Dat is niet gelukt."



Joshua Brenet baalt dat Osijek alleen maar probeerde tegen te houden. "Maar het is schandalig van onszelf, triest. We hebben het thuis ook laten liggen, daardoor speel je echt tegen jezelf. En het scorend gedeelte zat er vandaag ook niet in. Schandalig dat je in twee wedstrijden nul goals maakt."Is het door deze nederlaag nu crisis bij PSV? "We moeten deze strijd en passie aanhouden, die moeten we meenemen naar de competitie. En we moeten scoren. Maar het is wel een crisis, je haalt geen Europa League. We moeten nu vooruit kijken en niet in het verleden blijven zitten."Ook Zoet kijkt vooruit, maar wel naar een toekomst met veranderingen. "Er moeten zeker dingen veranderen. Willen we kampioen worden en de beker halen, dan moeten we minimaal elke wedstrijd knokken zoals we vandaag wel hebben gedaan. Maar ik heb er nog steeds alle vertrouwen in.""Bij Osijek lijkt het de wedstrijd van hun leven, bij ons lijkt het misschien alsof we op zondag voetballen", zei Locadia na afloop. "Tegen Bayern München kun je automatisch een gevoel oproepen, nu is dat moeilijk. Het kan aan mij liggen, maar het is moeilijk om zo'n gevoel op te halen. Ik geef wel altijd honderd procent, ik had er zin in en deed mijn best. Daar lag het niet aan.""Maar het is echt bedroevend. Het is moeilijk om boos te worden op iemand, het ligt aan iedereen. Als we zaterdag trainen, dan moeten we met z'n allen praten en een oplossing vinden", aldus de spits.