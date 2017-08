Burgemeester Elly Blanksma betuigt spijt voor onrust in Helmondse politiek

HELMOND - Burgemeester Elly Blanksma van Helmond biedt in een brief haar excuses aan voor onrust die ze heeft veroorzaakt door een uitspraak in NRC Handelsblad. Vanaf haar vakantieadres heeft ze een brief geschreven aan de gemeenteraadsleden. Dat meldt het ED.

In de NRC zei ze dat ze ooit door een gemeenteraadslid en een wethouder onder druk is gezet om een pand van het raadslid niet te sluiten.



Ergernis

In het pand werd een hennepknipperij gevonden. Er zijn geen namen genoemd in het artikel, raadsleden en wethouders voelden zich allen verdacht gemaakt door de uitspraak. Bovendien was de informatie nooit eerder met de raad gedeeld, tot grote ergernis van de Helmondse politiek.



Blanksma schrijft in haar brief dat ze niet de intentie heeft gehad om mensen te beschuldigen. Volgens haar is de kwestie destijds volgens de regels afgedaan.



"Desondanks had ik mij beter bewust moeten zijn van de impact van mijn uitspraken. Dit heb ik onvoldoende gedaan, en daarvoor bied ik u mijn oprechte excuses aan", aldus Blanksma in het ED.



Privacy

Het feit dat de politiek niet is ingelicht vindt ze vanwege privacy nog altijd de juiste keuze. "Het is geen gewoonte om de inhoud van individuele casussen te delen met de raads- en burgercommissieleden."



De namen van de betrokkenen wil ze op korte termijn binnen het presidium bespreken.