Dolle vreugde na bereiken finale: 'Dan mag je even schreeuwen en gillen'

ENSCHEDE - Feest op het veld, op de tribunes en later in de kleedkamer. Nederland won donderdagavond de halve finale van het EK en dat werd gevierd. "Maar we moeten ons snel gaan voorbereiden op zondag."

Kika van Es kan het nog steeds niet helemaal geloven. Engeland werd met 3-0 verslagen en met die zege bereikte Oranje de finale. Dat werd gevierd. "Dat mag op zo'n moment. Dan mag je wel even schreeuwen en gillen. Maar de knop moet snel om, we hebben maar twee dagen tot de finale."



Net als de halve finale speelt Oranje de finale in Enschede, de steun van de vele supporters kan dan weer helpen. "Het is een droom waar we in leven, het besef komt later pas. Het publiek is zo geweldig. Dat geeft ons zoveel steun, dat is heel erg belangrijk. Het is echt een voordeel dat zoveel mensen achter ons staan."



'Historie schrijven'

Met de finaleplaats heeft Oranje al historie geschreven, Jackie Groenen wil graag nog een nieuwe bladzijde bijschrijven in het succesverhaal. "De finale is zondag. Ik hoop dat we dan nog meer historie kunnen schrijven", aldus Jackie Groenen.