Daar gaat de vakantie... volgepakte auto in vlammen op

TILBURG - Een auto die was volgeladen met spullen om ermee op vakantie te gaan is in de nacht van donderdag op vrijdag in vlammen opgegaan aan de Capucijnenstraat in Tilburg.

Het vuur werd rond één uur ontdekt. De gewaarschuwde brandweer kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.



De eigenaresse van de auto was van plan om vrijdagochtend op vakantie te gaan.



Meerdere branden

Tilburg wordt al langer geteisterd door autobranden, in uiteenlopende wijken. Zo gingen er de afgelopen maanden al auto's verloren aan het Calandhof, op de Radiostraat, de Ardennenweide, de Oldenzaalsingel, de Griegstraat, de Gabardinestraat, de Nautilusstraat, de Havendijk, de Hopweg, de Goeman Borgesiusstraat, de Transvaalstraat, de Jan Backstraat, de Kruisvaardersstraat, de Vendeliersstraat, de Lange Nieuwstraat, de Leimuidenstraat en het Rozemarijnhof.