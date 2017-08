'Dit moet goed uitgesproken worden', kous nog niet af voor burgemeester ondanks excuses

HELMOND - VVD-raadslid Joan Damen - voorzitter van de gedragscodecommissie van de Helmondse gemeenteraad - vindt het heel kwalijk dat burgemeester Elly Blanksma van Helmond in de krant uit de school klapte dat ze ooit door een gemeenteraadslid en een wethouder onder druk is gezet om een pand van een raadslid niet te sluiten. Daar was een hennepknipperij gevonden.

"In dit artikel had zij dit concrete voorbeeld helemaal niet hoeven noemen", vindt Damen. "Ze had een fictief voorbeeld kunnen nemen om de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld aan te tonen."



Vertrouwenspersoon

Blanksma had van Damen het voorval wel mogen aankaarten, maar dan had ze volgens hem man en paard moeten noemen. "Want door die niet te noemen, kan dit slaan op elk raadslid en elke wethouder."



Inmiddels heeft Blanksma excuses aangeboden voor de onrust die ze heeft veroorzaakt. Maar daarmee is de kous nog niet af. "Want ze heeft een centrale positie in de gedragscodecommissie. Ze is de vertrouwenspersoon bij wie zaken gemeld moeten worden. Ik denk dat heel veel raadsleden en wethouders nu wel twee keer zullen nadenken om iets te melden. Want als zoiets in een interview terechtkomt - wat juist voorkomen moet worden om zaken goed te onderzoeken - dan is dat een erg groot probleem. Dit zal goed uitgesproken moeten worden."



'Dit gaat elk raadslid aan'

En niet alleen in het presidium. "Want dit gaat elk raadslid en elke wethouder aan. Ik denk dat dit in het openbaar moet."