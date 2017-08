Finale Oranjeleeuwinnen gratis te zien in Eindhovense bioscoop

Zondag Daniëlle van de Donk op groot scherm in de bios in Eindhoven (Foto: VI Images).

EINDHOVEN - De finale van de Oranjeleeuwinnen in zondag op groot scherm te zien in de VUE bioscoop in Eindhoven. De EK-finale tegen Denemarken begint om vijf uur en de toegang is gratis.

Een kaartje om de Oranje dames live op het witte doek te zien moet je wel van tevoren bestellen.

Ook bij de bioscopen van VUE in Kerkrade en Alkmaar wordt de voetbalfinale live op groot scherm uitgezonden.