'PSV'ers moeten voorbeeld nemen aan Oranje-vrouwen'

EINDHOVEN - Voor het eerst in ruim veertig jaar ontbreekt PSV dit voetbalseizoen in een Europees hoofdtoernooi. De Eindhovense club zette zich in de derde voorronde voor de Europa League voor schut tegen het kleine NK Osijek. Na de 1-0 thusinederlaag ging donderdag ook de wedstrijd in Kroatië met 1-0 verloren.

"Het was weer dramatisch", verzucht clubicoon René van de Kerkhof. "PSV stelde niets voor. En dat tegen zo'n nietig clubje... Dat je daardoor uitgeschakeld wordt, is onvoorstelbaar. Ze zouden zondag maar eens naar de Oranjevrouwen moeten kijken. Die spelen met passie, met gedrevenheid. Dat miste PSV. PSV kreeg wel wat kansen, maar om nou te zeggen dat ze gedreven waren om de volgende ronde te bereiken... nee. Het was een blamage. En slecht voor het Nederlands voetbal."



Cocu onder druk

Vanwege de vroege Europese uitschakeling - en het teleurstellende vorige seizoen - komt de positie van trainer Phillip Cocu onder druk te staan.



"Hij presteert niet naar behoren", beaamt René's broer Willy. "Dit kost PSV miljoenen. Ik denk dat Marcel Brands en Toon Gerbrands toch eens bij elkaar moeten gaan zitten om te bespreken wat er moet gebeuren..."



Achter de oren krabben

Cocu is verantwoordelijk, maar Willy benadrukt dat het de spélers zijn die het moeten doen. "Als je ziet dat je niet van een ploeg van dit niveau kan winnen, dan moet je je toch wel achter de oren krabben. Zijn de spelers nog wel goed genoeg? Is de technische staf capabel genoeg om onze club aan de gang te krijgen?"