Blauwalg in Binnenschelde Bergen op Zoom, kans op huidirritatie en darmklachten

BERGEN OP ZOOM - Zwemmen in de binnenschelde in Bergen op Zoom wordt voorlopig afgeraden. In de waterplas is een verhoogde concentratie van de ziekmakende blauwalg ontdekt.

De blauwalg komt voor de gemeente op dit moment als een vervelende verrassing. In juni was het namelijk veel warmer en juist in die maand bleef het water schoon. "We dachten dat we dit jaar wellicht de dans zouden ontspringen", aldus loco-burgemeester Ad Coppens.



Waarschuwingsborden

Waterschap Brabantse Delta ontdekte de verhoogde concentratie deze week en heeft de gemeente opgedragen waarschuwingsborden rond de Binnenschelde te plaatsen. Coppens: "Het gaat nadrukkelijk niet om een verbod, maar om een waarschuwing."



Blauwalgen kunnen bij aanraking leiden tot huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten.



Maatregelen

De waterkwaliteit van de Binnenschelde is al jarenlang onderwerp van zorg. De gemeente nam verschillende maatregelen, maar die hebben tot nu toe nog niet tot een oplossing geleid. De Binnenschelde is enorm in trek bij zeilers, surfers en zwemmers. Dit jaar werd het strand flink uitgebreid



