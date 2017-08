Vlaggetjes, slingers, de straat van leeuwin Kika in Boxmeer is he-le-maal oranje

BOXMEER - Nederland kleurt meer en meer oranje. Oorzaak is het succes van het Nederlands vrouwenvoetbalteam. Dat plaatste zich donderdagavond voor de finale van het EK in eigen land.

Oranje - met de Brabanders Daniëlle van de Donk, Jackie Groenen, Kika van Es en de PSV'ers Angela Christ en Vanity Lewerissa - zette donderdag Engeland met liefst 3-0 opzij. In de finale wacht zondag Denemarken. In de poulefase nam Nedeland het ook al op tegen die ploeg. Dat duel eindigde in een benauwde 1-0 zege.



In Boxmeer leven ze erg mee met de Oranjevrouwen. Dat is het dorp van verdediger Kika van Es. In de straat waar ze woont, is de boel inmiddels opgefleurd met vlaggetjes en slingers."We hebben stad en land af moeten reizen, maar dat hadden we er allemaal voor over", lacht Hugolien Tomasila. "Nergens in de omgeving was iets te vinden. Ik ben afgelopen weekend met mijn man naar Venray gegaan. Daar was het koopzondag en toen hebben we daar ales ingeslagen. We zijn daar alle winkels en sigarenzaken afgegaan."Als de Oranjemannen zich plaatsen voor een groot toernooi zorgen alle winkels ruim voor die tijd dat ze allerlei oranjeprullaria in huis hebben om de oranjekoorts aan te wakkeren. Maar voor dit vrouwen-EK werd er niet groots ingeslagen.Van tevoren werd door veel mensen namelijk vrij sceptisch naar het vrouwen-EK gekeken. Vrouwenvoetbal sprak veel mensen niet echt aan. Maar de afgelopen weken hebben Oranje-speelsters met hun succes en hun spontaniteit de harten van veel Nederlanders veroverd."Ach, van sommige mensen snapte ik die gereserveerde reacties wel", vertelt Bart van Es, de vader van Kika. "Onbekend maakt tenslotte onbemind. Maar ik denk dat de meiden inmiddels hebben laten zien dat ze wel kunnen voetballen en dat ze het verdienen om in de EK-finale te staan.'