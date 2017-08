Je baan in de zorg kwijtgeraakt? Ze willen je terug!

TILBURG - Ben jij in de afgelopen jaren je baan in de zorg kwijtgeraakt? Dan is de kans groot dat je binnenkort een brief op de mat vindt met daarin het verzoek om weer in de zorg te komen werken. De brieven gaan in oktober de deur uit. Dit laat Marc Veldhoven namens Transvorm, een samenwerkingsverband van werkgevers in de zorg in Brabant, weten.

De brieven onder het motto ‘De zorg heeft u weer nodig’, zijn een onderdeel van het onlangs door Transvorm aangekondigde actieplan om het personeelstekort in de zorg op te lossen.

Volgens Veldhoven hebben inmiddels zo’n honderd instellingen toegezegd mee te werken aan de actie. Een ander concreet plan van Transvorm is om vluchtelingen te benaderen voor een baan in de zorg.

Dubbel gevoel?

Het kan zijn dat eerder ontslagen medewerkers de brief met een dubbel gevoel zullen lezen, beaamt Veldhoven. "We zullen ook best een aantal chagrijnige reacties krijgen", verwacht hij. "Maar zorgmensen hebben een groot hart voor patiënten en cliënten. Ik verwacht dat dat gevoel zal overheersen wanneer ze de brief lezen."

Op het moment staan er alleen in onze provincie al 1100 vacatures in de zorg open. Nu Den Haag heeft toegezegd 350 miljoen euro extra vrij te maken, specifiek voor verpleeghuiszorg, komen hier nog zo’n tweeduizend vacatures in verpleeghuizen bij. De behoefte aan mensen is dus enorm. Reden voor Transvorm om onlangs de noodklok te luiden over het enorme personeelstekort.

Snel resultaat

Eén van de belangrijkste problemen is dat steeds minder studenten kiezen voor een zorgopleiding. In 2012 waren dit nog 11.200 studenten, vorig jaar nog maar 9.800. Transvorm wil daarom ook samen met het onderwijs zorgen dat werken in de zorg weer aantrekkelijk wordt. Hiervoor zijn betere opleidingen, meer stageplaatsen, een beter imago en goed salaris voor nodig.

Dat zijn volgens Veldhoven echter oplossingen die op de langere termijn vruchten moeten afwerpen. De acties richting oud-zorgmedewerkers en vluchtelingen moeten wat hem betreft sneller resultaat opleveren.