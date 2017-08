Vanuit je luie stoel met een biertje in je hand vlinders tellen

CROMVOIRT - Bont Zandoogje, Klein Koolwitje of een Boomblauwtje, wie (her)kent deze vlinders niet? Vanaf vrijdag is het weer drie dagen lang vlinders tellen. Iedereen wordt opgeroepen een kwartier in de tuin vlinders te spotten en vervolgens door te geven via de app of website. Het enige wat een beetje mee moeten werken, is het weer. Vlinders fladderen vooral rond bij veel zon, niet te veel wind en geen regen.

“Wij krijgen door zo’n tuintelling enorm veel informatie. Zo kunnen we bijvoorbeeld goed zien waar de vlinders leven en hoe het gaat met de beestjes”, vertelt Jolien Morren van De Vlinderstichting. Maar het gaat niet alleen om de telling. “We proberen mensen ook kennis te laten maken met vlinders.”



Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat, als je in Cromvoirt woont, je een Pimpernelblauwtje in je tuin ziet vliegen. De zeldzame vlindertjes zijn daar ruim 25 jaar geleden uitgezet en hebben het er goed naar hun zin. Helaas voor andere Brabanders: het beestje vliegt alleen maar daar.



Tuin

De vlinders die in de tuin vliegen, mogen geteld worden. “Natuurgebieden tellen namelijk niet mee. Dat vlinders daar veel voorkomen, weten we. We willen weten hoe het staat met de vlinders in de tuin”, zegt Jolien.



Minder bloemetjes

Dat bijen het moeilijk hebben, is bekend. Maar ook voor vlinders is overleven lastiger. “Er gaat steeds meer leefgebied verloren. Dat komt door klimaatverandering, maar ook omdat er minder bloemetjes zijn.”

Vooral de Argusvlinder heeft het lastig. “Vijftien jaar geleden kwam deze vlinder veel voor, maar nu niet meer. We hebben geen idee waarom dit zo is.” Toch is er nog wel een kans dat deze over een tijdje weer terugkomt. “De Gehakkelde Aurelia is bijna een keer helemaal verdwenen uit Nederland, maar wordt nu weer vaak gezien.”

Telformulieren

In 2013 was het beste jaar voor de Vlinderstichting. “Toen was het mooi zonnig weer.” In 2016 was het weer iets minder mooi maar stuurden toch 3114 mensen 4800 telformulieren op. “Iedereen met een tuin mag meerdere keren tellen. Het is wel belangrijk dat je iedere keer opnieuw begint en niet doortelt op hetzelfde formulier.”

Meedoen kan via www.vlindermee.nl