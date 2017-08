Pool doet ongewenst dutje in caravan man uit Bavel

BAVEL - Een man uit Bavel vond vrijdagochtend een slapende Pool in zijn caravan. De 26-jarige indringer had keurig zijn sandaaltjes uitgedaan en lag prinsheerlijk onder de dekens te slapen. De politie heeft de Pool wakker gemaakt.

De eigenaar werd door bouwvakkers erop gewezen dat een raam van zijn geparkeerde caravan vernield op straat lag. Toen hij in de kampeerwagen keek zag hij een paar sandalen staan. Wat verder in de caravan lag de Pool op bed een dutje te doen.



'Paspoort gestolen'

Gewaarschuwde agenten maakte de caravan open en hebben de Pool aangehouden voor vernieling en huisvredebreuk. De verdachte vertelde hen in het Duits dat hij uit Polen kwam en dat zijn paspoort in Hamburg gestolen was.