Bouwvakker gewond bij dakwerkzaamheden Breda

BREDA - Een bouwvakker is vrijdagochtend gewond geraakt tijdens werkzaamheden aan de Laan Van Rasseghem in Breda.

Volgens omstanders was de man aan het werk op het dak van een huis toen vermoedelijk uitgleed. Daarbij bleef hij met zijn arm ergens aan vastzitten.



Ziekenhuis

Buurtbewoners kwamen op hulpkreten van de man af en waarschuwden de hulpdiensten. Het slachtoffer is met verwondingen aan zijn arm naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek begonnen.