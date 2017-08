Tilburgse geschiedenis op elektrakasten

TILBURG - De gemeente Tilburg wil af van de besmeurde en beplakte elektriciteitskastjes in de stad. In het najaar moeten ongeveer veertig lelijke kasten gepimpt worden met historische afbeeldingen.

Op de kasten worden afbeeldingen aangebracht van bijzondere plekken in de binnenstad of memorabele gebeurtenissen in de stad. Op die manier worden de lelijke plekken getransformeerd tot verrassende objecten.



Nostalgische waarde

Inwoners van Tilburg mogen suggesties doen voor de afbeeldingen. Het beeld moet historische of nostalgische waarde hebben en informatie vertellen over de binnenstad algemeen of specifieke straten in het bijzonder.



Eind augustus worden de beelden gekozen. Het aankleden van de elektrakasten begint in het najaar en moet halverwege november zijn afgerond.



Waar komen de kasten?

Er worden kasten geplaatst in de Noordstraat, Stationstraat, Willem II straat, Tuinstraat, Nieuwlandstraat, Heuvelstraat, Pieter Vreedeplein, Heuvelring, Korte Heuvel, Piusplein, Paleisring en Koningsplein.



Suggesties of de afbeeldingen kunnen via e-mail worden gestuurd naar info@ondernemersfonds.nu.