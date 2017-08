Man die schot loste tijdens ruzie moet van justitie de cel in

ROERMOND - Een 23-jarige man uit Roermond moet van de rechter acht maanden de cel in. De man had tijdens het uitgaan in Eindhoven een andere man ernstig bedreigd en hij had een doorgeladen pistool bij zich. Met dat pistool loste hij ook nog één schot.

De verdachte kreeg tijdens het uitgaan in Eindhoven ruzie met een andere man. Op een gegeven moment haalde hij zijn pistool tevoorschijn en schoot ermee. De verdachte zei dat hij dit deed om de andere man af te schrikken. Hij heeft altijd ontkent dat hij in de richting van de man schoot.

Noodweer

Volgens de verdachte was het schot noodweer. Hij zou voorafgaand aan het schot twee klappen hebben gehad van de ander en pakte daarom zijn vuurwapen. Hij schoot één keer in de lucht en rende weg.

Justitie vindt dat de verdachte schuldig is aan bedreiging en niet aan poging tot zware mishandeling of poging tot doodslag. Er valt namelijk niet te bewijzen waar hij op heeft gericht tijdens het schieten.