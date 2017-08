Drie tips over zware mishandeling Tilburger (73), slachtoffer nog in ziekenhuis na breken nekwervels

TILBURG - De politie heeft drie tips binnengekregen over de zware mishandeling van een 73-jarige man in Tilburg. Volgens een woordvoerder gaat het om bruikbare informatie die verder wordt onderzocht. Er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer werd woensdagavond door twee jongens van een trap geduwd aan het Korvelplein. De man brak daarbij meerdere nekwervels.

De man kwam woensdagavond thuis toen twee jongens op de trap naar zijn huis de toegang versperden. Toen het slachtoffer de verdachten daar op aansprak werd hij door een van de jongens geduwd.



Nog in ziekenhuis

Het slachtoffers viel achterover van de trap. Naast gebroken nekwervels liep hij oook een gebroken hand en meerdere kneuzingen op. De man ligt nog in het ziekenhuis.



De jongens lieten de man achter en vluchtten richting de Tafelbergstraat. Ze zijn nog voortvluchtig. De politie zette het verhaal over de mishandeling op Facebook. Dat leverde de drie tips op.