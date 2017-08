Man valt vrouw lastig en bedreigt haar met een koksmes

TILBURG - Een 21-jarige man die in Tilburg verblijft heeft vrijdag een 37-jarige vrouw lastiggevallen en daarbij met een koksmes gedreigd. Dat gebeurde rond elf uur in een winkel aan het Pieter Vreedeplein. De man haalde het mes uit zijn rechtermouw tevoorschijn.

De politie hield de man een halfuur later aan op de Heuvel. Een medewerker van cameratoezicht had de man gesignaleerd en tipte de politie. De verdachte had het mes niet meer op zak, maar de toezichthouder had ook gezien dat de man in de Vismarktstraat het mes in de bosjes had gegooid. Daar is inderdaad het mes gevonden.



De vrouw deed aangifte bij de politie.