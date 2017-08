Vriend verongelukte scooterrijder: 'Zijn passie was aan zijn motor sleutelen'

BERKEL-ENSCHOT - Verslagen staat hij op de plek waar zijn vriend donderdagavond verongelukte. "Ik geloof het niet, nog steeds niet", vertelt Brian van Geloven uit Tilburg geëmotioneerd. Tussen de werkzaamheden door is hij naar de Dijkweg in Heukelom gekomen. Daar waar zijn 40-jarige vriend uit het naastgelegen Berkel-Enschot in botsing kwam met een politieauto na een achtervolging.

"Ik kreeg gisterennacht te horen dat er een ongeluk was gebeurd met een maat van mij", begint Van Geloven geraakt. "Zodoende wilde ik hier even gaan kijken om toch voor mezelf te zien dat het echt is gebeurd. En dat mensen het niet alleen zeggen."



Geen kans

Van Geloven vindt het extra wrang dat zijn maat met de motorscooter is verongelukt. "Zijn passie was aan zijn motor sleutelen. Hij heeft nooit de kans gehad om een rijbewijs te halen. Daarom kon hij het ook niet op zijn naam zetten."



Het slachtoffer werd in Tilburg gesignaleerd zonder kentekenplaat. Het stopteken van de politie negeerde hij. Daarop zette de politie de achtervolging in. "Hij reed er dus toch op, ook al had hij geen kentekenplaat", reageert Van Geloven. "Maar ja, zo te zien is het slecht afgelopen", vertelt hij.



Steun en toeverlaat

Zijn vriend was een steun en toeverlaat voor de broer van Brian. Hij had na een ongeluk zware verwondingen. "Hij was er toen altijd voor mijn broer en bezocht hem heel vaak." Het valt Van Geloven dan ook extra zwaar dat dit lot hem nu treft. "Ik ga hem als persoon het meest missen."