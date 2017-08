Een 'groen shotje' bij elk doelpunt van de Oranjeleeuwinnen, Riel steunt Jackie Groenen

RIEL - Een groen shotje voor Groenen. Dat is deze dagen het motto in café Kerkzicht in Riel. Uitblinker van de Oranjeleeuwinnen Jackie Groenen speelde jaren voor de plaatselijke voetbalvereniging VV Riel en dat zijn ze in het dorp nog niet vergeten.

Reden voor de actie van uitbater Ilse Lemans van café Kerkzicht om bezoekers van het café bij een doelpunt van Oranje een groen borreltje aan te bieden. Zondag wanneer de Oranjeleeuwinnen de finale van het EK tegen Denemarken spelen, hoopt ze weer heel wat borreltjes uit te kunnen delen.

De plaatselijke heldin, de nummer 14 van de Oranjeleeuwinnen, doet het volgens Lemans ‘supergoed’ op het EK. Ze heeft dan ook alle vertrouwen in een goed resultaat zondag. 3-0 voor Nederland, voorspelt ze.



Leuk feestje

Wanneer de Oranje dames inderdaad kampioen worden dan hoopt ze dat Jackie langs wil komen in Riel. "Dan zorgen we hier voor een leuk feestje", belooft ze.

Aan de aanmoedigingen vanuit Riel zal het niet liggen. De enorme banner aan de gevel van het café met daarop de beeltenis van Jackie en de tekst #teamgroenen, zegt genoeg.