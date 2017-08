Een maand na de natuurbranden in De Malpie begint het gras weer te groeien [FOTO]

Het natuurgebied in juli (links) en hetzelfde gebied in augustus.

VALKENSWAARD - Natuurgebied De Malpie in Valkenswaard kreeg het vorige maand zwaar te verduren door brand. Een gebied zo groot als 120 voetbalvelden werd verwoest. Maar nu, zo'n vier weken later, komt er weer nieuw leven in de afgebrande delen.

Op plaatsen waar de brand vooral aan de oppervlakte veel schade heeft veroorzaakt, steekt het eerste groen alweer de kop op. Dat eerste groen is op dit moment alleen nog het Pijpenstrootje, een grassoort die zich snel verspreidt.



LEES OOK: Met blusrugzak en bladblazer weet speciaal brandweerteam natuurbrand in De Malpie te blussen



Handje helpen

Op de plaatsen waar het diep gebrand heeft, zal het langer duren voor er nieuw leven tevoorschijn komt. De vraag is of nieuwe heideplantjes wel gaan groeien tussen het concurrerende Pijpenstrootje. Misschien gaat de gemeente daar samen met de Bosgroep Zuid Nederland een handje bij helpen.