Italiaanse politie pakt steenrijke Brabantse zakenman op

GELDROP - De steenrijke zakenman die donderdag is opgepakt in het Italiaanse Capri (een eiland vlakbij Napels) is hoogstwaarschijnlijk de Brabander Frank Z. Hij wordt verdacht van financiële misdaden. De Italianen pakten de steenrijke Z. op nadat de Belgische politie een Europees arrestatiebevel uitvaardigde. Dat schrijft Quotenet.

Frank Z. is al lange tijd verwikkeld in een Belgisch omkoopschandaal. Hij wordt verdacht steekpenningen te hebben uitgedeeld rond de aankoop van de Financietoren in Brussel. Justitie in België maakt al jaren jacht op de rijke Brabander en zijn vastgoedbedrijf Breevast. Sinds donderdag dus met succes.

Enige twijfel

Het is volgens Quotenet niet helemaal zeker dat het om Frank Z. gaat. Justitie in België en de Italiaanse politie willen niet bevestigen dat het om hem gaat. Toch komen de initialen, geboortejaar en zijn woonplaats Monaco die vermeld staan in de Italiaanse krant, overeen met Frank Z. Ook komt de naam van de luxe jacht, Unicorn, overeen met de naam van Frank zijn jacht.



Z. staat met een vermogen 245 miljoen euro in de Quote 500. In 2010 was hij nog de rijkste man van de provincie.