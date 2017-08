Meerdere gewonden bij ernstig ongeluk op A58 bij Etten-Leur, snelweg dicht

ETTEN-LEUR - Bij een ongeluk tussen een bestelbusje en een auto op de snelweg A58 bij Etten-Leur zijn vrijdagmiddag meerdere personen gewond geraakt. Een slachtoffer is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

Het ongeluk gebeurde rond halfvijf in de richting Breda. Vanwege een vrachtwagen die een klapband kreeg ging het overige verkeer op de rem. Het bestelbusje van postbedrijf DHL botste vervolgens achterop de personenauto.



Traumahelikopter

Hulpdiensten waaronder meerdere ambulances zijn ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De traumahelikopter is op de snelweg geland vlakbij het Shell tankstation.



Een meisje raakte bekneld in het voertuig en is door de brandweer uit het wrak bevrijd. Een tweede slachtoffer zou volgens de politie lichte verwondingen hebben opgelopen.



Ziekenhuis

De slachtoffers zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een derde slachtoffer is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis afgevoerd, zo melden omstanders.



Tussen Etten-Leur en Breda-West is de weg afgesloten. Verkeer richting Breda wordt bij knooppunt de Stok in Roosendaal omgeleid via de A17 en A16. Op de snelweg richting Breda staat file.