Negen dagen geen intercity's tussen Tilburg, Den Bosch en Eindhoven

EINDHOVEN - Het spoor ten westen van Eindhoven wordt vanaf zaterdag onder handen genomen. De werkzaamheden duren tot zondag 13 augustus en hebben grote gevolgen voor het treinverkeer tussen Tilburg, Den Bosch en Eindhoven.

De normale Intercity’s zullen tijdens de werkzaamheden niet rijden. Maandag tot en met vrijdag rijden er wel Sprinters tussen Den Bosch en Eindhoven Strijp-S en tussen Tilburg en Eindhoven Strijp-S.



Tussen Boxtel en 's-Hertogenbosch rijdt twee keer per uur een Intercity en rijdt twee keer per uur een Sprinter. Na tien uur 's avonds rijden er snelbussen tussen Eindhoven en Den Bosch. Tussen Eindhoven en Tilburg rijden snelbussen in plaats van Intercity's.



Vrijdagnacht

Er rijden in de nacht van vrijdag op zaterdag na halféén bussen in plaats van de laatste Sprinters op de trajecten Den Bosch - Eindhoven en Tilburg Universiteit - Eindhoven.



Nieuwe wissels

Tijdens de geplande werkzaamheden gaan ProRail in samenwerking Swietelsky vijftien wissels en meerdere stootjukken vernieuwen.