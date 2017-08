Dorp geteisterd door inbraakgolf: inbrekers weten wanneer bewoners op vakantie zijn

RAAMSDONKSVEER - Raamsdonksveer heeft op dit moment last van een golf van inbraken. In de maand juli waren er negen inbraken en pogingen daartoe, ten opzichte van twee dezelfde periode vorig jaar, bevestigt de politie.

De inbrekers zouden vooral toeslaan bij huizen waar mensen op vakantie zijn. De gemeente Geertruidenberg bevestigt de toename van inbraken. “De inbrekers lijken goed in de gaten te hebben wanneer bewoners op vakantie zijn aan de hand van een caravan of een camper die voor de deur heeft gestaan”, laat de gemeente in een reactie weten.





De inbraken worden vooral gepleegd in de straten die dicht bij knooppunt Hooipolder liggen. Vermoedelijk omdat de inbrekers dan snel kunnen vluchten.De inbrekers slaan niet alleen toe in Raamsdonksveer, maar ook in Geertruidenberg en Raamsdonk. De gemeente Geertruidenberg heeft bij de toegang in Raamsdonksveer een tekstkar neergezet om de inwoners te waarschuwen.