Getroffen pluimveehouders krijgen mogelijk steun van overheid

DEN HAAG - Het kabinet gaat onderzoeken of de pluimveehouders die door de eiercrisis zijn getroffen, overheidssteun krijgen. Dat liet staatssecretaris Van Dam van Landbouw vrijdag weten na een gesprek met de NVWA.

"We zijn aan het kijken wat we gezamenlijk kunnen doen om de pluimveehouders te kunnen helpen en de sector als geheel te ondersteunen", aldus Van Dam tegen de NOS. "We proberen het eerst goed in beeld te brengen."



Dit staat bijna haaks op wat een woordvoerder van Van Dam een dag eerder liet weten. Toen was de stelling dat door het Fipronil-schandaal getroffen bedrijven nergens op hoeven te rekenen. Van Dam maakte ook duidelijk dat alle besmette eieren nu uit de schappen zijn.