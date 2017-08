Machine in brand bij recyclingbedrijf Moerdijk

MOERDIJK - Bij een recyclingbedrijf op industrieterrein Moerdijk is vrijdagavond brand uitgebroken in een loods. Volgens de brandweer staat een machine in brand. Er is opgeschaald naar grote brand, omdat de loods moeilijk te bereiken is.

Het vuur brak rond kwart voor zes uit bij Jansen Shredder Recycling BV aan de Oostelijke Randweg. Meerdere brandweerwagens zijn ter plaatse. De brandweer probeert het vuur van binnenuit te bestrijden.



Vorig jaar was er ook al brand bij het recyclingbedrijf. Toen ging het om een moeilijk te blussen 'broeibrand' . De veiligheidsregio verstuurde toen een NL-Alert naar omwonenden vanwege de stankoverlast.