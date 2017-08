Schaamte bij thuiskomst PSV: 'Sfeer van chagrijn en ongemak'

EINDHOVEN - De selectie van PSV landde vrijdagmiddag rond half twee op Eindhoven Airport. Schaamte en teleurstelling overheersten. De spelers zwijgen het liefst over de nederlaag tegen Osijek.

Voor het eerst in ruim veertig jaar ontbreekt PSV dit seizoen in de Europa League. Het is een historisch dieptepunt voor de club, zo erkent ook middenvelder Jorrit Hendrix. "Ik ben erg teleurgesteld. Het lag aan onszelf", zegt hij, terwijl hij snel doorloopt. De schaamte en teleurstelling zijn van zijn gezicht af te lezen.



Ongemak

Trainer Philip Cocu en doelman Jeroen Zoet haasten zich om zo snel mogelijk in de spelersbus te komen. Ze zwijgen liever over het drama. Op de vlucht was de sfeer niet veel beter. Verslaggever Paul Post zat met de spelers en supporters in het vliegtuig. "De koppies van de spelers hingen naar beneden. Er heerste een sfeer van chagrijn, ongemak en schaamte."

Verdediger Nicolas Isimat-Mirin blijft even staan. "We moeten echt beter presteren, op elk gebied. Het moet goedkomen. We hebben goede spelers en ik heb vertrouwen in de staf."

'Schandalig'

PSV-icoon Jan Poortvliet (61) won in ‘78 de UEFA-cup met ‘zijn eigen club’. “Het is echt schandalig! Verliezen van een club waarvan ik de naam niet eens uit kan spreken.” Hij laat een stilte vallen. “De spelers voetballen plichtmatig. De passie is weg!”

Op de luchthaven wachtte een handjevol PSV-fans. “Ik had er vertrouwen in dat ze zouden winnen. Alleen ze creëerden zo weinig kansen”, vertelt Ben Willemsen (49) uit Amersfoort. Zijn zoon Beau (11): “Ik was heel erg boos! Nog steeds ben ik heel erg onder de indruk van de wedstrijd.” Teleurgesteld, maar wel 'een selfie' rijker, gaan ook zij naar huis.