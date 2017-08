Wie stoer genoeg is, kan 50 meter de lucht in op Park Hilaria

EINDHOVEN - Xander uit Eindhoven is niet erg onder de indruk van zijn ritje in de Tsunami. "Het was wel eng, maar niet heel erg", laat de tienjarige na afloop van de rit stoer weten. Xander is een vaste klant op Park Hilaria, het jaarlijkse kermisevenement in Eindhoven dat vrijdag begonnen is.

"In de Tsunami zit je in een bakje dat gaat schommelen en draaien en dan is het net alsof je een koprol maakt en tegelijk een soort van looping", legt Xander enthousiast uit.



Duizelig, maar toch leuk

Hij geeft toe dat het ritje in de huiveringwekkende attractie hem behoorlijk duizelig had gemaakt. "Vooral omdat het allemaal heel snel gaat." Maar, besluit hij, het was uiteindelijk toch 'wel leuk!'.



Op zijn jongere zusje Lexie heeft de 'Tsunami' geen enkele aantrekkingskracht. Ook installaties als de 'Eclipse', die zijn gasten vastgesnoerd in een bakje aan het uiteinde van een soort propellor vijftig meter omhoog stuurt, laat ze links liggen. Maar ze was wel stoer genoeg om het spookhuis in te gaan. "Het was best eng, een soort van 'schrikeng'."





Park Hilaria duurt nog tot 14 augustus. Vorig jaar trok het evenement 470.000 bezoekers.