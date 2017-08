Uit de hand gelopen grap leidt tot inval in Geldrop

GELDROP - De politie-inval afgelopen dinsdagnacht waarbij een man uit Geldrop in zijn woning werd opgepakt voor het schieten met een alarmpistool, blijkt een uit de hand gelopen grap te zijn van de Geldroppenaar. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad vrijdag.

De 23-jarige grapjas wilde een vrouw laten schrikken toen ze bij hem op bezoek was geweest. Zij was net zijn huis uitgelopen, toen hij met een alarmpistool op haar schoot. Het wapen was volgens de Geldroppenaar ‘een overmaats klappertjespistool’.



De man lijkt niet veel spijt te hebben van de actie. “Ze schrok. Dus het was wel gelukt”, vertelt hij aan het ED. “Maar even later brak de hel los.” Mensen uit de buurt hoorden de knallen en belden direct 112.



Arrestatieteam

De politie nam het niet licht op en stuurden een arrestatieteam op de woning af. De man werd zonder pardon onder schot gearresteerd, geblinddoekt en afgevoerd. De dader snapt niet waarom zijn buurtgenoten zo paniekerig reageerden. “Ik had gehoopt dat mijn buren iets verder zouden kijken, dan hadden ze gezien dat het een lolletje was. Het meisje stond op straat nog naar ons te zwaaien te zwaaien en ging met een lach weg."



Reactie OM

Op de heftige nacht na, zal de Geldroppenaar geen verdere straf krijgen. “Het is de verdachte duidelijk gemaakt dat zijn actie onverstandig was. Gelet op de impact van de aanhouding is door het OM besloten de zaak te seponeren", aldus een woordvoerder van het OM.