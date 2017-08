Ontploffingen na brand A67: vrachtwagen en drie auto's branden uit [VIDEO]

LIESSEL - De A67 is vrijdagavond in beide richtingen dicht geweest door een grote vrachtwagenbrand bij Liessel. Op beide kanten van de snelweg lagen brandende brokstukken. De weg is in de richting van Eindhoven weer open en richting Venlo is één rijstrook dicht.

Het gaat om een autotransporter waarbij meerdere auto's achterop de vrachtwagen in brand stonden. De vrachtwagen en drie auto's op de oplegger zijn volledig uitgebrand. De vrachtwagenchauffeur heeft wat kleine brandwonden opgelopen.



Tijdens het blussen zijn twee auto's geëxplodeerd. Bij één explosie werd een brandweerman geraakt door een stalen plaat. Hij is hierbij lichtgewond geraakt.



Automobilisten werden via de op- en afrit geleid. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.