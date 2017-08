Nadine Broersen wil vooral plezier hebben op WK atletiek: 'Zelfvertrouwen krijgen'

DONGEN - Het WK atletiek begint vrijdagavond in Londen. In het eerste weekend is Nadine Broersen actief op de meerkamp. De atlete uit Dongen richt zich in eerste instantie niet direct op een topprestatie. Plezier en zelfvertrouwen krijgen, zijn de belangrijkste doelen.

Het WK duurt tot zondag 13 augustus, Broersen is blij dat ze snel aan de bak mag. "Ja, dat vind ik wel fijn. Anders ben je een hele week in het hotel aan het hangen voor je mag."



Het doel op het WK is duidelijk, maar tegelijkertijd ook lastig meetbaar te maken. In eerste instantie gaat het Broersen namelijk om het krijgen van zelfvertrouwen en plezier hebben in het sporten. "Voor mij is 2016 niet zo'n goed jaar geweest. Ik ben daarna met een proces begonnen. Ik heb dingen anders aangepakt, met een nieuwe coach.""Ik wil op het WK vooral plezier hebben en in mezelf geloven, dat is het belangrijkste", zegt Broersen. Natuurlijk wil ze met plezier ook graag presteren. "De laatste weken ben ik in vorm, het is logisch dat ik wil laten zien dat ik er nog steeds ben. Het niveau is hoog, maar uiteindelijk wil ik wel voor een plek in de top acht gaan."De buitenwereld heeft nu verwachtingen, terwijl Broersen naar de langere termijn kijkt. "Dat is soms wel lastig. In het begin was het ook een moeilijk proces, dan ben je nog te prestatiegericht. Nu is het soms ook nog lastig. Ik ben gewend geweest om mee te doen voor de medailles."Broersen sluit niet uit dat ze dit WK alsnog kans maakt op een medaille. "Ik hoop er op, maar ik mag het niet verwachten."De topsporter uit Dongen kijkt uit naar de start van haar WK, maar ze is vooral ook bezig met de toekomst. "Ik wil volgend jaar weer op mijn oude niveau zijn, dat wil ik vervolgens uitbouwen naar de Olympische Spelen van Tokio."Het olympisch toernooi is in 2020, zaterdag is het WK. "Vanaf de start ben ik vooral met mezelf bezig. Maar tussen mijn onderdelen door wil ik ook andere dingen in de gaten houden. Als ik dat kan doen met een lach, dan voel ik me goed."