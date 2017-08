Vrienden herdenken omgekomen scooterrijder Joop met vuurwerk, muziek en een toost

HEUKELOM - Vrienden hebben vrijdagavond de omgekomen Joop uit Berkel-Enschot herdacht. Zo’n dertig mensen kwamen bij elkaar op de Dijkweg bij Heukelom. Op die plek botste Joop donderdagavond met zijn motorscooter op een politieauto en kwam daarbij om het leven.

Een spandoek met ‘rust zacht’ staat in het maïsveld waar de 40-jarige Joop in terecht kwam door de botsing. Er omheen staan fakkels en kaarsen. De vrienden en kennissen van Joop staken vuurwerk af, draaide muziek en lieten wensballonnen op. Ook stonden ze in woord stil bij het leven van Joop en werd er getoost.



Achtervolging

Het slachtoffer werd donderdagavond in Tilburg op zijn motorscooter gesignaleerd zonder kentekenplaat. Het stopteken van de politie negeerde hij. Daarop zette de politie de achtervolging in. Op de Dijkweg bij Heukelom ging het mis. Op een smalle weg, tussen de maisvelden, botste hij frontaal op tegemoetkomende politiewagen. Joop overleed ter plekke.



Een van zijn vrienden, Brian van Geloven, kwam eerder op vrijdagochtend al kijken op de plek van het ongeluk. "Zijn passie was aan zijn motor sleutelen. Hij heeft door omstandigheden nooit de kans gehad om een rijbewijs te halen. Daarom kon hij het ook niet op zijn naam zetten”, vertelde hij toen.



De Rijksrecherche onderzoekt het ongeluk.