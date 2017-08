Vrachtwagen lekt diesel na botsing, een rijstrook dicht

EINDHOVEN - Een auto is zaterdagochtend rond halfzeven tegen een vrachtwagen gebotst op de randweg van Eindhoven. Dit gebeurde rond halfzeven in de buurt van Strijp.

De truck werd geraakt bij de tank. Na het ongeluk lekte de vrachtwagen diesel.



Provisorisch gedicht

Het wegdek werd over ongeveer honderd meter met dieselolie besmeurd. Dit was de afstand die de chauffeur nodig had om zijn vrachtwagencombinatie tot stilstand te brengen.



De brandweer heeft het lek provisorisch gedicht. Rijkswaterstaat riep een zogenoemde 'ZOAB-cleaner' op om het wegdek schoon te maken. Vanwege dit werk werd een rijstrook van de A2 richting het noorden afgesloten.