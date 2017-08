Man schiet uit raam, politie houdt huis urenlang onder schot

SPRUNDEL - Een arrestatieteam heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 41-jarige man uit Sprundel aangehouden. Hij zou met een vuurwapen uit een raam van zijn huis aan het Noordveld hebben geschoten. Niemand raakte gewond.

De politie ging met meerdere eenheden naar het Noordveld na een melding dat er rond kwart voor één geschoten werd.



Drie vuurwapens

De verdachte deed niet open, toen de agenten aanbelden en riepen. Toen de agenten het geluid van het doorladen van een wapen meenden te horen, trokken ze hun wapen en namen ze veilige posities in.



De agenten besloten een onderhandelaar en een arrestatieteam in te schakelen om de verdachte op een zo veilig mogelijke manier uit het huis te krijgen. Rond kwart over vier kon de man uiteindelijk worden opgepakt. In huis werden drie vuurwapens en verschillende soorten munitie in beslag genomen.



Wapenvergunning

De man heeft een wapenvergunning voor meerdere wapens. Hij is naar het politiebureau gebracht en ingesloten voor verder onderzoek.