Kledingzaak in Vught opnieuw mikpunt van dieven

VUGHT - Kledingzaak Joep van Ham in Vught is vrijdagnacht opnieuw bezocht door kledingdieven. De politie spreekt over een 'snelkraak'.

Buurtbewoners zouden wakker zijn geworden van gebonk en de politie hebben gebeld. Hoeveel kleren de daders hebben meegenomen, is onbekend. Volgens de politie zijn 'de vermoedelijke daders' in een grijze auto richting Boxtel vertrokken.In 2016 werd er in korte tijd meerder keren ingebroken in de kledingzaak. Op 7 april in dat jaar werd de pui geramd met een parasolvoet en gingen de daders ervandoor met dure merkkleding.