Chaos op station Eindhoven, bezoekers Canal Parade lopen uren vertraging op

EINDHOVEN - Er staan zaterdagochtend flinke rijen voor station Eindhoven. Er rijden vanwege werkzaamheden geen intercity's tussen Eindhoven en Den Bosch en Eindhoven en Tilburg. ProRail vernieuwt op dit traject vijftien wissels en meerdere stootjukken. En dat zorgt voor problemen.

Vanaf Eindhoven worden er bussen ingezet. Maar veel te weinig, klagen reizigers. De NS laat weten dat het inderdaad 'niet zo gaat zoals verwacht'.





"Als er werkzaamheden zijn en ook een mega event zoals de Canal Parade in Amsterdam, zet dan op z'n minst voldoende bussen in", verzucht Ron Ditewig op Twitter.Hij krijgt bijval van Pauline Hoen: "Wat een timing om juist op deze dag station Eindhoven dicht te gooien. Totale chaos."Omdat reizen van Venlo naar Eindhoven niet mogelijk is, ben ik genoodzaakt via Nijmegen naar Amsterdam te gaan", laat Thijs Jansen weten. "Hebben NS en Arriva geen rekening gehouden met de Gay Pride?"Bussen rijden af en aan, maar de mensenmassa wordt maar niet kleiner. "Ik sta hier al anderhalf uur te wachten op een bus naar Boxtel", vertelt een man. "Van daar moet ik nog naar Amsterdam. Dat duurt zeker nog een uur. Dit is typisch Nederland. Ze kunnen ook niets fatsoenlijk regelen."Een andere man houdt zich wat rustiger. "Iedereen moet wachten, we hebben geen keus." Een vrouw hangt op een hekje. "Ik heb last van mijn benen en er is geen stoel", vertelt ze. "Bij de Spoorwegen zeiden ze dat ze het prachtig geregeld hadden, maar dat is niet zo."Een andere vrouw laat weten dat ze niet langer meer wacht. "We zitten nu gezellig met z'n tienen in een taxibusje, en de rekening gaat naar de NS!"Ze was zaterdagochtend om acht uur vertrokken uit Maastricht. Bijna drie uur later stond ze nog bij het station in Eindhoven. "Het is toch te gek. Maar we zitten nu bij een heel vriendelijke chauffeur die ons naar Amsterdam brengt. Het kost honderd euro en ik ga hem ook nog een fooi geven ook."