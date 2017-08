Miljoenen Fipronil-eieren belanden bij verwerker dierlijke resten in Son

SON - De Fipronil-affaire zorgt ervoor dat miljoenen eieren niet terechtkomen in eierdopjes of omeletten, maar bij het bedrijf Rendac in Son. De verwerker van dierlijk restmateriaal ziet door de recente gifcrisis dagelijks 2,5 miljoen arriveren.

Rendac is het enige bedrijf in Nederland dat de Fipronil-eieren verwerkt. De eieren arriveren niet keurig in eierdoosjes, maar in vloeibare vorm in tankwagens. Algemeen directeur John Beerendonk: 'Ze zijn immers allemaal al kapot.'



Machines draaien door

Het bedrijf in Son begon eerder deze week met het verwerken van 150 ton geklutste eieren per dag. En de machines blijven voorlopig nog wel even in hetzelfde tempo draaien.



Na verwerking van de eieren blijft er vet en meel over. Uiteraard niet geschikt voor comsumpte, maar het restprouct kan door energiecentrales wel gebruikt worden voor het opwekken van groene energie.